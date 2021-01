Pokemon festeggia 25 anni con un evento musicale lungo un anno

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Un intero anno di eventi musicali a sorpresa e strepitose collaborazioni. The Pokemon Company International ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Pokemon, anticipando alcune delle iniziative per il 2021 che coinvolgeranno i videogiochi, le app per dispositivi mobili, la serie animata, i prodotti del marchio e la musica. Proprio quest’ultima sarà uno degli elementi chiave delle celebrazioni, con un programma ‘stellare’ realizzato in partnership con Universal Music Group (UMG). L’evento, dal titolo ‘Musica P25?, si avvale del contributo di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale, da artisti emergenti a superstar pluripremiate. Una delle collaborazioni principali del programma e’ quella con l’icona del pop Katy Perry.