Non è vero che nel 2020 ci sono stati meno decessi rispetto ai 5 anni precedenti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 12 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una tabella con i presunti dati Istat (divisi per area geografica) relativi al numero totale dei decessi in Italia, nel 2020 e nei 5 anni precedenti. La tabella mostra che i «morti assoluti» nel 2020 sarebbero in tutto 590.351, in calo rispetto al 2019 (quando ce n’erano stati 646 mila), ma anche rispetto ai quattro anni precedenti. L’immagine contiene anche un testo dove si spiega che «Chiuso l’anno, abbiamo finalmente i numeri totali sui decessi (dati Istat)» ed è accompagnata da un commento che recita «E IO SAREI UN ‘volgare’, ‘negazionista’, ‘fascionazileghista’. Ma poffarbacco… VEDETE VOI». Si tratta di una notizia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 12 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una tabella con i presunti dati Istat (divisi per area geografica) relativi al numero totale deiin Italia, nele nei 5. La tabella mostra che i «morti assoluti» nelsarebbero in tutto 590.351, in caloal 2019 (quando ce n’erano646 mila), ma ancheai quattro. L’immagine contiene anche un testo dove si spiega che «Chiuso l’anno, abbiamo finalmente i numeri totali sui(dati Istat)» ed è accompagnata da un commento che recita «E IO SAREI UN ‘volgare’, ‘negazionista’, ‘fascionazileghista’. Ma poffarbacco… VEDETE VOI». Si tratta di una notizia ...

