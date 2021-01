Minacce al marito: arrestata una 45enne (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mantova, 13 gennaio 2021 - " Datemi la vostra pistola, che sparo a mio marito" : è stata l'ultima sfuriata di una mantovana di 45 anni arrestata ieri sera per gravi atti persecutori nei confronti del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mantova, 13 gennaio 2021 - " Datemi la vostra pistola, che sparo a mio" : è stata l'ultima sfuriata di una mantovana di 45 anniieri sera per gravi atti persecutori nei confronti del ...

Mantova, 13 gennaio 2021 - "Datemi la vostra pistola, che sparo a mio marito": è stata l'ultima sfuriata di una mantovana di 45 anni arrestata ieri sera per gravi atti persecutori nei confronti del co ...

Mantova, continua a perseguitare il marito nonostante l'ammonimento del questore: arrestata una 45enne

L’uomo, ormai ridotto allo stremo dalle violenze subite dalla moglie e non potendo più sopportare la situazione che si era venuta a creare, anche per la sicurezza e la tutela del figlio minore, alla f ...

Mantova, 13 gennaio 2021 - "Datemi la vostra pistola, che sparo a mio marito": è stata l'ultima sfuriata di una mantovana di 45 anni arrestata ieri sera per gravi atti persecutori nei confronti del co ...L'uomo, ormai ridotto allo stremo dalle violenze subite dalla moglie e non potendo più sopportare la situazione che si era venuta a creare, anche per la sicurezza e la tutela del figlio minore, alla f ...