Maroni dopo l'intervento: «Mai Mulà! Finalmente sono tornato. Grazie»

L'ex governatore ha annunciato il suo ritorno con un tweet. Uno dei primi pensieri rivolto all'Istituto Besta in cui è stato operato: «Un'eccellenza straordinaria»

