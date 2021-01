Ma veramente avete scambiato quest’uomo per Chuck Norris?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Di fake news sui fatti di Capitol Hill ne sono state dette (e pubblicate) molte. Quella più curiosa riguarda un volto del cinema e della televisione, molto amato negli Stati Uniti e in Italia. Si tratta di, attore famoso per la sua action-fiction ‘Walker Texas Ranger’ e per molti altri film cult. In moltissimi (anche se non se ne capisce il motivo, visto che le differenze sono evidenti) hanno condiviso l’immagine di uno dei manifestanti di Capitol Hill, pensando fosse la star americana. Ma, ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > No, la madre di Trump non ha mai detto che il figlio è un idiota Eè stato costretto a smentire la sua presenza nel luogo degli scontri. E lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. I recently learned there was a...