Insediato il tavolo tecnico Comune-Unisannio sulla qualità dell'aria in città

Tempo di lettura: 2 minuti

Insediato il tavolo tecnico, composto dai tecnici del Comune e dell'Università degli studi del Sannio, che dovrà procedere alla concretizzazione delle attività di indagine sulla qualità dell'aria in città con particolare riferimento agli inquinanti da polveri sottili (particolato PM 10 e PM 2,5). In rappresentanza del Comune erano presenti il dirigente del Settore Ambiente, Gennaro Santamaria, la posizione organizzativa del Settore Ambiente, Annamaria Villanacci, e la responsabile dell'Ufficio Ambiente, Elena Cavuoto, mentre per l'Università del Sannio hanno partecipato i professori Francesco Pepe e Flavia De Nicola. In attuazione della delibera recentemente adottata dalla Giunta comunale, il ...

