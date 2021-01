In pochi decenni ecosistemi terrestri potrebbero diventare sorgenti di CO2 (Di giovedì 14 gennaio 2021) – Secondo i dati forniti dalla più grande rete di monitoraggio delle emissione di CO2, nei prossimi 20-30 anni l’ aumento delle temperature potrebbe innescare una transizione degli ecosistemi terrestri, da naturali serbatoi a sorgenti di anidride carbonica. Secondo uno studio pubblicato su Science Advance – dell’Università dell’Arizona,Flagstaff,AZ, del Woods Hole Research Center, Falmouth, MA e delle università neozelandesi University of Waikato, Hamilton, New Zealand e il Manaaki Whenua?Landcare Research, Palmerston North, New Zealand – almeno la metà degli ecosistemi del nostro pianeta, potrebbe raggiungere questo punto di non ritorno (tipping point), quando, intorno al 2100, le piante cominceranno a rilasciare nell’atmosfera carbonio più velocemente di quanto riescano ad assorbirne normalmente. Il bioma, che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) – Secondo i dati forniti dalla più grande rete di monitoraggio delle emissione di CO2, nei prossimi 20-30 anni l’ aumento delle temperature potrebbe innescare una transizione degli, da naturali serbatoi adi anidride carbonica. Secondo uno studio pubblicato su Science Advance – dell’Università dell’Arizona,Flagstaff,AZ, del Woods Hole Research Center, Falmouth, MA e delle università neozelandesi University of Waikato, Hamilton, New Zealand e il Manaaki Whenua?Landcare Research, Palmerston North, New Zealand – almeno la metà deglidel nostro pianeta, potrebbe raggiungere questo punto di non ritorno (tipping point), quando, intorno al 2100, le piante cominceranno a rilasciare nell’atmosfera carbonio più velocemente di quanto riescano ad assorbirne normalmente. Il bioma, che ...

Clima, nel 2020 nuovo record per il riscaldamento degli oceani

Lo studio ‘Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020’, elaborato da Enea e Ingv, rileva che "la temperatura media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo finora registrato" ...

