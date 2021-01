Il DPCM dei ristoratori: “Da venerdì riapriamo i locali” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In seguito all’ennesima stretta – dovuta dall’emergenza sanitaria – inflitta al mondo della ristorazione, dello svago e dell’intrattenimento, gli addetti del settore protestano contro le misure del Governo. #ioapro è l’hashtag che rappresenta l’iniziativa dei ristoratori di rimanere aperti, a partire dal 15 gennaio 2021. La protesta dei ristoratori “Siamo ad un punto di non ritorno” cita l’appello disperato dei ristoratori, i quali hanno sostenuto ed ideato una protesta gentile contro le misure che il Governo italiano ha attuato per arginare il contagio da Covid 19. #ioapro è il motto dei ristoratori, i quali si rivolgono ai propri colleghi – e non solo – incitandoli a riaprire i locali, a partire dal 15 gennaio 2021. Un’iniziativa che ha raccolto più di 50mila firme in tutta Italia. Umberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In seguito all’ennesima stretta – dovuta dall’emergenza sanitaria – inflitta al mondo della ristorazione, dello svago e dell’intrattenimento, gli addetti del settore protestano contro le misure del Governo. #ioapro è l’hashtag che rappresenta l’iniziativa deidi rimanere aperti, a partire dal 15 gennaio 2021. La protesta dei“Siamo ad un punto di non ritorno” cita l’appello disperato dei, i quali hanno sostenuto ed ideato una protesta gentile contro le misure che il Governo italiano ha attuato per arginare il contagio da Covid 19. #ioapro è il motto dei, i quali si rivolgono ai propri colleghi – e non solo – incitandoli a riaprire i, a partire dal 15 gennaio 2021. Un’iniziativa che ha raccolto più di 50mila firme in tutta Italia. Umberto ...

