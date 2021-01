Il discorso del re: stasera in tv un Colin Firth da Oscar (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ci sono film speciale. Che sembrano saper condensare alla perfezione l’arte cinematografica nella sua essenza. Capaci di unire visione artistica, bravura degli interpreti e un racconto accattivante. Il discorso del re è uno di questi. E se non l’avete ancora visto, potete recuperarlo stasera in tv è su Iris, canale 22 del digitale terrestre, alle 21. (O, in alternativa, è sempre in streaming su Netflix). Helena Bo9nham Carter e Colin Firth sono i protagonisti di Il discorso del re (2010), un film da non perdere. Foto Ansa La trama Il principe Albert, duca di York, è ben contento di essere il secondogenito del re Giorgio V e di lasciare la ribalta a suo fratello maggiore, David. Soffre, infatti, di una tremenda balbuzie, che lo rende praticamente incapace di parlare in contesti intimi, figuriamoci in ... Leggi su amica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ci sono film speciale. Che sembrano saper condensare alla perfezione l’arte cinematografica nella sua essenza. Capaci di unire visione artistica, bravura degli interpreti e un racconto accattivante. Ildel re è uno di questi. E se non l’avete ancora visto, potete recuperarloin tv è su Iris, canale 22 del digitale terrestre, alle 21. (O, in alternativa, è sempre in streaming su Netflix). Helena Bo9nham Carter esono i protagonisti di Ildel re (2010), un film da non perdere. Foto Ansa La trama Il principe Albert, duca di York, è ben contento di essere il secondogenito del re Giorgio V e di lasciare la ribalta a suo fratello maggiore, David. Soffre, infatti, di una tremenda balbuzie, che lo rende praticamente incapace di parlare in contesti intimi, figuriamoci in ...

