Governo | l’appello di Grillo “Nessuno si sottragga alla responsabilità”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perchè tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese.cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grandeo ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro”. E’ quanto si legge in una “Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione (E’ sottinteso che ilè di Conte)”, pubblicata su Facebook dal deputato del M5S Giorgio Trizzino e condivisa da Beppe.“Bisogna parlare un linguaggio concreto e di speranza agli Italiani perchè sono i parlamentari a rappresentarli nei momenti propizi ma anche in quelli più difficili, come quello attuale. L’Europa ha dimostrato di ...