Germania | prezzi ingrosso dicembre in recupero

(Teleborsa) – Recuperano a dicembre i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano un decremento dell'1,2% su base annua inferiore al -1,7% di novembre. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui i prezzi all'ingrosso su base mensile sono saliti dello 0,6% dopo il +0,1% del mese precedente.

