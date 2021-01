Fasce bianche e stato emergenza fino a 30 aprile | Speranza illustra il dpcm

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - L'Italia continuerà ad essere acolorate - rosse, arancioni e gialle - con la possibilità anche di un'area bianca che potrà scattare però solo con livelli epidemiologici molto bassi, incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e Rt sotto 1. Insomma, un indice di rischio basso che "è difficile" possa scattare in tempi brevi ma che serve a tracciare un "percorso diper i mesi a venire". Parole di Robertoche intervenendo in Aula alla Camera e poi al Senato, hato le nuove misure che saranno contenute nel dpcm che entrerà in vigore da sabato 16 gennaio. Inoltre, rimarrà il divieto di spostamento tra le Regioni, anche tra quelle gialle dove sarà consentita, invece, la riapertura dei musei. Il ministro della Salute ha annunciato tra l'altro l'intenzione del governo di ...

Nuovo Dpcm 16 gennaio: le novità. Il provvedimento prevede il divieto di spostamento tra regioni, anche gialle, se non per le consuete comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Apertura dei m ...E' il giorno del nuovo Dpcm atteso in serata. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, al massimo 45 giorni. Perciò fino ...