Donald Trump, confermato l'impeachment: è la seconda volta in un solo mandato

Per la seconda volta in un solo mandato, un risultato storico per gli Stati Uniti: confermato l'impeachment per Donald Trump

Donald Trump è sotto impeachment per la seconda volta in un solo mandato. Non era mai successo prima nella storia degli Stati Uniti d'America che accadesse una cosa simile. Con 221 "Sì" e 197 "No"

