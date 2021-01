Crisi di governo: ecco gli scenari. Dalla conta al reincarico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conte sicuro dell'esistenza di un gruppo di responsabili. Oggi dopo le dimissioni delle ministre Iv l'incontro al Quirinale. Possibile un rinvio alle Camere, un reincarico per un Conte ter o l'avvio ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Conte sicuro dell'esistenza di un gruppo di responsabili. Oggi dopo le dimissioni delle ministre Iv l'incontro al Quirinale. Possibile un rinvio alle Camere, unper un Conte ter o l'avvio ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - albertoorselli : RT @AntonioNbo15: Non me ne vogliamo gli amici di #IV ma ascolto il prof. #Prodi a #DiMartedi e trovo condivisibile il paragone tra #Renzi… - fmonaldi65 : RT @Tarquo73: #crisi_NO_grazie perché in questo preciso momento storico l'Italia non può permettersi le conseguenze di una crisi di governo… -