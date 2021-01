Covid, isolamento, solitudine: tutti i numeri di sostegno psicologico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Coronavirus: tantissime richieste di informazioni, la Provincia riattiva il numero verde 1 dicembre 2020 Torna in funzione, come ai tempi del primo lockdown, 'Resta a casa, passo io' ovvero il ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) Coronavirus: tantissime richieste di informazioni, la Provincia riattiva il numero verde 1 dicembre 2020 Torna in funzione, come ai tempi del primo lockdown, 'Resta a casa, passo io' ovvero il ...

SkySport : Empoli, contatti con un positivo al Covid: 3 giocatori e Dionisi in isolamento a Napoli - GoalItalia : Il tecnico dell'Empoli Dionisi, un magazziniere e 3 calciatori a contatto con un positivo al Covid: la ASL di Napol… - DiMarzio : 5 tesserati dell'#Empoli sono stati messi in isolamento a #Napoli, prima della sfida di #CoppaItalia contro gli azz… - LNmyskin : RT @Fantatweet2: ??ULTIME NOTIZIE: Gattuso ha appena dichiarato che Victor Osimhen si sta allenando a casa in isolamento per il Covid e che… - Romanito_21 : RT @gobboisback: Giocatori dell'Empoli in isolamento perché 9 giorni e 4 tamponi fa sono stati a diretto contatto con un positivo. Ma quind… -