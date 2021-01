Covid, in Gran Bretagna è record: oltre 1500 decessi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I contagi si sono stabilizzati, ma c’è un nuovo record giornaliero assoluto di morti da Covid nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, alle prese con la cosiddetta variante inglese… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I contagi si sono stabilizzati, ma c’è un nuovogiornaliero assoluto di morti danelle ultime 24 ore nel Regno Unito, alle prese con la cosiddetta variante inglese… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran Covid, Olanda prolunga il lockdown fino al 9 febbraio. Uk, 45mila casi e 1 Il Fatto Quotidiano Il bollettino della Regione: 307 nuovi positivi

PERUGIA - Crescono i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria in un giorno, 307 nelle ultime 24 ore, 31.467 dall'inizio della pandemia, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Tre vittime e 12 ricoverati, due in terapia intensiva: il covid non dà tregua nel Ferrarese

I lutti a Cento, Ferrara e Lagosanto. Nel capoluogo di provincia, nella città del Guercino e in laguna il maggior numero di nuovi contagi. I vaccinati salgono a 5.782 ...

