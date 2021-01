Calenda se la prende con tutti: 'Spettacolo indecoroso, Renzi squinternato e Conte inadeguato' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al momento lui gode di una posizione di tutto rispetto: ha le mani libere per criticare tutto e tutti. E lo fa anche bene, se è vero che i sondaggi lo danno davanti a Renzi: "Se apri una crisi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al momento lui gode di una posizione di tutto rispetto: ha le mani libere per criticare tutto e. E lo fa anche bene, se è vero che i sondaggi lo danno davanti a: "Se apri una crisi ...

ManuPalo67 : #crisidigoverno #ConferenzaStampa #renzivergognati #renzi di berlusca & verdini e prende per xxx da anni ! ricordi… - maxbasello : @GiovaQuez @niccobiancalani Calenda non lo prende. Sa che Renzi ora toglie voti non porta voti. - GermanoMonetti : Scenario ideale: Renzi fa cascare Conte e viene a sua volta defenestrato da Mattarella, che fa un governo tecnico D… - BloccatiC : @Ruffino_Lorenzo Calenda di sx prende i voti del pd su quale film - SusannaSi : @medienfriz @Moonlightshad1 La cosa curiosa è che Italia Viva fa pollaio, sta in tutti i giornali, sta in TV e rima… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda prende Calenda se la prende con tutti: "Spettacolo indecoroso, Renzi squinternato e Conte inadeguato" Globalist.it Calenda se la prende con tutti: "Spettacolo indecoroso, Renzi squinternato e Conte inadeguato"

Il leader di Azione commenta le dimissioni delle ministre di Italia Viva: "Se apri una crisi spiegando che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici 'non abbiamo pregiudiziali' ...

(Ultim’ora)Renzi e la crisi di governo, il commento di C. Calenda

Dopo una mattina di tentativi di ricucire e spiragli riaperti a stento (e poi smentiti) con Italia viva, Giuseppe Conte ...

Il leader di Azione commenta le dimissioni delle ministre di Italia Viva: "Se apri una crisi spiegando che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici 'non abbiamo pregiudiziali' ...Dopo una mattina di tentativi di ricucire e spiragli riaperti a stento (e poi smentiti) con Italia viva, Giuseppe Conte ...