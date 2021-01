Bologna, le verità di Walter Sabatini: “Il Milan e Svanberg? Ora parlo io! Attacco a Saputo un’infamia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le verità di Walter Sabatini.Diversi sono stati i temi trattati dal coordinatore dell'area tecnica del Bologna, intervistato ai microfoni di SkySport: dal futuro del giovane centrocampista rossoblù Mattias Svanberg, finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli, al malumore dei tifosi nei confronti del patron Joey Saputo."Svanberg? Massara non me l'ha mai chiesto, giusto per spiegare la verità. Il Milan non ha chiesto il giocatore. Altri sono molto interessati ma i talenti, o supposti tali del Bologna, non sono sul mercato per volontà del presidente Saputo. C'è insoddisfazione nei confronti dei risultati della squadra e si sono messe in dubbio le qualità del presidente. Però, se il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ledi.Diversi sono stati i temi trattati dal coordinatore dell'area tecnica del, intervistato ai microfoni di SkySport: dal futuro del giovane centrocampista rossoblù Mattias, finito nel mirino deldi Stefano Pioli, al malumore dei tifosi nei confronti del patron Joey."? Massara non me l'ha mai chiesto, giusto per spiegare la. Ilnon ha chiesto il giocatore. Altri sono molto interessati ma i talenti, o supposti tali del, non sono sul mercato per volontà del presidente. C'è insoddisfazione nei confronti dei risultati della squadra e si sono messe in dubbio le qualità del presidente. Però, se il ...

