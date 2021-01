Antonella Clerici, quella ‘prima volta’ da urlo con un noto attore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonella Clerici continua a sorprendere e quella ‘prima volta’ con un famoso attore è stata esilarante: ecco cos’è successo qualche anno fa A. Clerici, Fonte foto: GettyImagesAntonella Clerici, amatissima conduttrice ed al centro dell’attenzione grazie al suo ‘È sempre mezzogiorno‘, continua a sorprendere tutti e quella ‘prima volta’ con un famosissimo attore sorprende: ecco cos’è successo. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la storica conduttrice Rai è sempre più amata grazie alle sue presenze in tv, infatti, nel corso della sua carriera è stato al centro di molte trasmissioni come: ‘Il ristorante‘, ‘Festival di Sanremo‘, ‘Ti lascio una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)continua a sorprendere econ un famosoè stata esilarante: ecco cos’è successo qualche anno fa A., Fonte foto: GettyImages, amatissima conduttrice ed al centro dell’attenzione grazie al suo ‘È sempre mezzogiorno‘, continua a sorprendere tutti econ un famosissimosorprende: ecco cos’è successo. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la storica conduttrice Rai è sempre più amata grazie alle sue presenze in tv, infatti, nel corso della sua carriera è stato al centro di molte trasmissioni come: ‘Il ristorante‘, ‘Festival di Sanremo‘, ‘Ti lascio una ...

Dr_Caligari_ : @marcomaioli1 né telefona ad Antonella Clerici - domthewizard : Il Genoa schiera Czyborra e io sto già sghignizzando per eventuali strafalcioni in stile Antonella Clerici a la pro… - 8antonio8989 : Ilary Blasi a Fashion or Trashion su Antonella Clerici: 'Lei è un'altra big della TV italiana, la signora del mezzo… - RameenGirl : @saidmeomeo È stechiometria delle reazioni raccontata da Antonella clerici a quanto pare lol - ve10ve : RT @JTelmont_: Questa sera Luciano Nobili sarà concorrente a i soliti ignoti da Amadeus. Domani Luciano Migliore ci svelerà i segreti della… -