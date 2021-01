Amazon punta la Serie A: pronta un’offerta per i diritti tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Amazon prevede di presentare un’offerta per i diritti televisivi della Serie A. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, la Serie A punta a circa 1,15 miliardi di euro. Dopo aver acquistato i diritti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)prevede di presentareper itelevisivi dellaA. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. La scadenza per la presentazione delle offerte per iper il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, laa circa 1,15 miliardi di euro. Dopo aver acquistato iL'articolo

Il tempo per presentare un’offerta alla Lega calcio per le partite della Serie A scade il 26 gennaio 2021. Ma secondo Bloomberg in casa Amazon hanno già deciso: la busta in Via Rosellini arriverà. Jef ...

La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, secondo Bloomberg, la Serie A punta a circa 1,15 miliardi di euro ...

Il tempo per presentare un'offerta alla Lega calcio per le partite della Serie A scade il 26 gennaio 2021. Ma secondo Bloomberg in casa Amazon hanno già deciso: la busta in Via Rosellini arriverà.