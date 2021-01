Alex Zanardi, la notizia a cui nessuno credeva: “Tornato a parlare” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Novità importanti sulla salute del campione . L’ex campione di handbike Alex Zanardi – simbolo dello sport paralimpico non solo italiano in tutto il mondo – migliora ancora dopo il dramma dello scorso 19 giugno, quando il campione è divenuto vittima di un tragico incidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Novità importanti sulla salute del campione . L’ex campione di handbike– simbolo dello sport paralimpico non solo italiano in tutto il mondo – migliora ancora dopo il dramma dello scorso 19 giugno, quando il campione è divenuto vittima di un tragico incidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eurosport_IT : Che bel buongiorno, una grande emozione anche per tutti noi, forza Alex #Zanardi! ?? - Eurosport_IT : Una grande emozione anche per tutti noi, forza Alex! ?? #Zanardi | #AlexZanardi - rtl1025 : ?? Importanti segni di miglioramento per @lxznr: l'atleta è tornato a parlare dopo il gravissimo incidente dello sco… - Nonzi83 : RT @LiveSpinoza: Alex Zanardi è tornato a parlare. Gli hanno acceso la tv su Renzi e ha bestemmiato. [@pirata_21] - Marzia160190 : RT @rtl1025: ?? Importanti segni di miglioramento per @lxznr: l'atleta è tornato a parlare dopo il gravissimo incidente dello scorso giugno… -