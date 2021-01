Ai Quartieri Spagnoli festa in strada per lo spritz con decine di giovani assembrati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . Folla, brindisi e assembramenti in strada ai Quartieri Spagnoli e feste in casa con decine di giovani senza mascherina e senza distanza di sicurezza nonostante le norme anti-Covid. Lo denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha inviato i video alla Questura di Napoli per i dovuti approfondimenti. Folla, brindisi e assembramenti in strada ai Quartieri Spagnoli e feste in casa con decine di giovani. Succede anche questo a Napoli nonostante le norme anti-Covid. A segnalare la presenza di dozzine di ragazzi “riuniti senza mascherina e senza distanza di sicurezza nelle aree della movida di Napoli”, è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha pubblicato sul suo ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) . Folla, brindisi e assembramenti inaie feste in casa condisenza mascherina e senza distanza di sicurezza nonostante le norme anti-Covid. Lo denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha inviato i video alla Questura di Napoli per i dovuti approfondimenti. Folla, brindisi e assembramenti inaie feste in casa condi. Succede anche questo a Napoli nonostante le norme anti-Covid. A segnalare la presenza di dozzine di ragazzi “riuniti senza mascherina e senza distanza di sicurezza nelle aree della movida di Napoli”, è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha pubblicato sul suo ...

Tradire un abbraccio è un sacrilegio. Lo è da sempre, ma ora ancora di più che in passato. Oggi che tutte le nostre precauzioni, i divieti incrociati, la coazione a contenere i più spontanei gesti di ...

