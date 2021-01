WhatsApp, le nuove regole sulla privacy (Di martedì 12 gennaio 2021) WhatsApp, nuove regole per la privacy: di cosa si tratta Dal 7 gennaio molti utenti di WhatsApp hanno ricevuto, all’apertura della famosa app, un avviso che chiede di accettare “i nuovi termini” di utilizzo del servizio di messaggistica e l’informativa sulla privacy. In molti hanno dato l’ok (magari senza neanche leggere il testo) altri invece hanno deciso di tergiversare. L’avviso infatti può essere rimosso, ma poi torna a un’apertura successiva, e dice chiaramente che chi non accetta non potrà più usare WhatsApp a partire dall’8 febbraio 2021, giorno in cui i nuovi termini entrano in vigore. Ma cosa è successo? Perché è stato inviato questo messaggio? La famosa piattaforma di messaggi ha mandato l’avviso a tutti i suoi due miliardi di utenti. Alcune ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)per la: di cosa si tratta Dal 7 gennaio molti utenti dihanno ricevuto, all’apertura della famosa app, un avviso che chiede di accettare “i nuovi termini” di utilizzo del servizio di messaggistica e l’informativa. In molti hanno dato l’ok (magari senza neanche leggere il testo) altri invece hanno deciso di tergiversare. L’avviso infatti può essere rimosso, ma poi torna a un’apertura successiva, e dice chiaramente che chi non accetta non potrà più usarea partire dall’8 febbraio 2021, giorno in cui i nuovi termini entrano in vigore. Ma cosa è successo? Perché è stato inviato questo messaggio? La famosa piattaforma di messaggi ha mandato l’avviso a tutti i suoi due miliardi di utenti. Alcune ...

