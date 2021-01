Ultime Notizie Roma del 12-01-2021 ore 19:10 (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno cresce livello dello scontro fra Italia Viva il MoVimento 5 Stelle questa poche ore dal Consiglio dei Ministri sul recovery Plan è con te che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza andare avanti con le minacce non aiuta nessuno dice Teresa Bellanova capo delegazione di Italia viva dopo che il premier ha fatto sapere che in caso di crisi e rimpasto sarà impossibile di fare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva me lo stesso parere del MoVimento 5 Stelle con Crini e Di Maio mentre Di Battista Definisci Tel Aviv un mediocre manipolo di politicanti assetati di potere e poltrone da Zingaretti un appello al buon senso perché l’apertura di una crisi è un errore politico divergenza capito Abbiamo bisogno di misure dure per altre otto 10 settimane lo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno cresce livello dello scontro fra Italia Viva il MoVimento 5 Stelle questa poche ore dal Consiglio dei Ministri sul recovery Plan è con te che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza andare avanti con le minacce non aiuta nessuno dice Teresa Bellanova capo delegazione di Italia viva dopo che il premier ha fatto sapere che in caso di crisi e rimpasto sarà impossibile di fare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva me lo stesso parere del MoVimento 5 Stelle con Crini e Di Maio mentre Di Battista Definisci Tel Aviv un mediocre manipolo di politicanti assetati di potere e poltrone da Zingaretti un appello al buon senso perché l’apertura di una crisi è un errore politico divergenza capito Abbiamo bisogno di misure dure per altre otto 10 settimane lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Merkel, ancora 2 mesi di lockdown duro. Vaccino Moderna in Italia. ... Il Sole 24 ORE Covid, 45mila casi e 1.243 morti in Gran Bretagna. Merkel: “Servono misure dure per altre 8-10 settimane”. Picco di decessi in Portogallo

Più di 45mila contagi e 1.243 vittime. Non accenna a frenare la diffusione del coronavirus in Gran Bretagna anche a causa della variante inglese che si è ormai diffusa in gran parte del Paese. Secondo ...

Coronavirus / 73 casi positivi a Monteprandone, l’appello del sindaco Loggi

MONTEPRADNONE -Sono in aumento i casi di coronaviorus a Monteprandone. Se prima delle festività natalizie si registravano tra i 20 e i 25 casi positivi e ...

