Udinese, Okaka in vista della Sampdoria: «Avanti a testa bassa»

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV in vista della partita contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV in vista della partita contro la Sampdoria.

Udinese – «Facciamo tutti parte di un gruppo, anche da fuori dobbiamo dare il nostro supporto e, in questo momento, ci tenevo a sostenere la squadra. Contro il Napoli abbiamo fatto un'ottima prestazione, loro erano spaventati e non sapevano più come prenderci poi, purtroppo, come successo tante volte, abbiamo preso un gol al 90esimo su palla inattiva».

