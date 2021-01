Udinese | La rabbia di Pussetto | “Peccato fermarsi, stavo bene” (Di martedì 12 gennaio 2021) L’attaccante argentino svela anche di sentirsi meglio, una settimana dopo l’infortunio patito contro la Juventus. La punta dell’Udinese parla anche del momento complicato della sua squadra. Nacho Pussetto si mangia… L'articolo Udinese La rabbia di Pussetto “Peccato fermarsi, stavo bene” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) L’attaccante argentino svela anche di sentirsi meglio, una settimana dopo l’infortunio patito contro la Juventus. La punta dell’parla anche del momento complicato della sua squadra. Nachosi mangia… L'articoloLadi” proviene da Meteoweek.com.

AndreCardi : Rrahmani non è ancora pronto, non buttiamogli la croce addosso in un contesto non proprio efficace (parliamo piutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese rabbia Udinese | La rabbia di Pussetto | “Peccato fermarsi, stavo bene” MeteoWeek Udinese | La rabbia di Pussetto | “Peccato fermarsi, stavo bene”

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha fatto il punto sul recupero dall'infortunio al ginocchio e sul momento della squadra.

Gazzetta – Napoli in crisi, rabbia Gattuso: ecco il motivo

Il Napoli è in crisi di gioco e risultati: lo scrive Gazzetta dello Sport che sottolinea anche un malessere di Gennaro Gattuso.

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha fatto il punto sul recupero dall'infortunio al ginocchio e sul momento della squadra.Il Napoli è in crisi di gioco e risultati: lo scrive Gazzetta dello Sport che sottolinea anche un malessere di Gennaro Gattuso.