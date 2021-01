Trump teme galera e risarcimenti da pagare: dopo il 'golpe' di Capitol Hill abbassa i toni (Di martedì 12 gennaio 2021) La paura della galera fa novanta. E l'istigatore del golpe modera i toni: consiglieri e avvocati che hanno parlato con Donald Trump negli ultimi giorni gli hanno consigliato di abbassare i toni della ... Leggi su globalist (Di martedì 12 gennaio 2021) La paura dellafa novanta. E l'istigatore delmodera i: consiglieri e avvocati che hanno parlato con Donaldnegli ultimi giorni gli hanno consigliato dire idella ...

globalistIT : I miserabili calcoli - antimafia2000 : Trump, i democratici presentano la richiesta di impeachment. E Biden teme per la sua agenda - RobRe62 : RT @wireditalia: Lo stesso presidente uscente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza a Washington per il periodo di insediamento, dall'1… - wireditalia : Lo stesso presidente uscente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza a Washington per il periodo di insediamento,… - Mainomenos1 : @Andrew88306241 @IdiotdetectorL @mcapu100 @Libero_official Di quale problema tecnico sta parlando, scusi? Di Libero… -