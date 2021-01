Report vs Arcuri su mascherine Cina/ Video: società sospette, maxi commissioni e... (Di martedì 12 gennaio 2021) Report vs Domenico Arcuri, Video inchiesta su mascherine dalla Cina: società sospette, maxi commissioni e prezzi 10 volte più alti. Che controlli sono stati fatti? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)vs Domenicoinchiesta sudallae prezzi 10 volte più alti. Che controlli sono stati fatti?

reportrai3 : - Noi abbiamo messo in piedi questa azienda perché ci è stato chiesto di metterla in piedi. - Vi è stato chiesto d… - reportrai3 : C'è un filo che parte dalla Luokai Trade, una delle aziende cinesi a cui l'Ufficio del commissario Domenico Arcuri… - reportrai3 : A Fca per produrre mascherine con mezzi e materia prima dello Stato sono stati affidati in via diretta 748 milioni… - AFAntoAnt : RT @reportrai3: C'è un filo che parte dalla Luokai Trade, una delle aziende cinesi a cui l'Ufficio del commissario Domenico Arcuri ha affid… - PaoloAnnibali : RT @Avv_Natalina: Money money money?????? Da Melito Porto Salvo(RC)con furore.È sempre lui,il super #commissario #Arcuri,confermato dal centro… -