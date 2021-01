Per le adozioni alle coppie Lgbt+ (Di martedì 12 gennaio 2021) In occasione del periodo natalizio noi del nuovo Partito Gay Solidale, Ambientalista e Liberale abbiamo ideato la campagna “Dalla parte di tutte le famiglie” con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare attorno al tema delle adozioni per coppie Lgbt+ (lesbiche, gay, bisex, trans) e genitori single. Abbiamo visitato diverse case-famiglia (e continueremo a farlo anche nel mese di gennaio e febbraio) accompagnati da un Babbo Natale Rainbow molto spiritoso, con un po’ di pancia e una barba bianca: era tutto vero tranne le mani da vecchio, come ci ha tenuto a farci notare una bambina di tre anni ospite della prima casa famiglia romana. Dopo le presentazioni tra Babbo Natale e i bambini è iniziata la distribuzione dei regali e, per i più piccoli, la lettura di qualche favola su temi anti discriminatori, in stile Brutto Anatroccolo, per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) In occasione del periodo natalizio noi del nuovo Partito Gay Solidale, Ambientalista e Liberale abbiamo ideato la campagna “Dalla parte di tutte le famiglie” con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare attorno al tema delleper(lesbiche, gay, bisex, trans) e genitori single. Abbiamo visitato diverse case-famiglia (e continueremo a farlo anche nel mese di gennaio e febbraio) accompagnati da un Babbo Natale Rainbow molto spiritoso, con un po’ di pancia e una barba bianca: era tutto vero tranne le mani da vecchio, come ci ha tenuto a farci notare una bambina di tre anni ospite della prima casa famiglia romana. Dopo le presentazioni tra Babbo Natale e i bambini è iniziata la distribuzione dei regali e, per i più piccoli, la lettura di qualche favola su temi anti discriminatori, in stile Brutto Anatroccolo, per ...

In occasione del periodo natalizio noi del nuovo Partito Gay Solidale, Ambientalista e Liberale abbiamo ideato la campagna “Dalla parte di tutte le famiglie” con l’obiettivo di promuovere e sensibiliz ...

