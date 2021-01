Parco del Gargano, ancora un lupo impiccato. WWF: “Dobbiamo combattere l’ignoranza” (Di martedì 12 gennaio 2021) Un altro lupo è stato trovato impiccato nei pressi del Parco del Gargano. Da molti mesi, gli allevatori stavano lamentando l’eccessiva presenza di esemplari della zona a danni dei loro animali. Il WWF è intervenuto denunciando l’episodio e traducendolo come gesto d’ignoranza. Il caso del lupo trovato impiccato Nel Parco del Gargano, precisamente nei pressi del lago di Varano, è stato ritrovato un lupo impiccato ad un albero. Un episodio – e una foto diffusa sui social – che ha fatto indignare e che ha riportato a galla una criticità che, da anni, il territorio foggiano riscontra: l’eccessiva presenza di lupi. Un fenomeno che scatena delle dispendiose e spiacevoli conseguenze, come quelle sollecitate dai numerosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Un altroè stato trovatonei pressi deldel. Da molti mesi, gli allevatori stavano lamentando l’eccessiva presenza di esemplari della zona a danni dei loro animali. Il WWF è intervenuto denunciando l’episodio e traducendolo come gesto d’ignoranza. Il caso deltrovatoNeldel, precisamente nei pressi del lago di Varano, è stato ritrovato unad un albero. Un episodio – e una foto diffusa sui social – che ha fatto indignare e che ha riportato a galla una criticità che, da anni, il territorio foggiano riscontra: l’eccessiva presenza di lupi. Un fenomeno che scatena delle dispendiose e spiacevoli conseguenze, come quelle sollecitate dai numerosi ...

