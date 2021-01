ONGUENÉ | IL DIFENSORE CON IL VIZIO DEL GOL IN ORBITA GENOA

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Jerome Junior Onguéné nasce a Mbalmayo il 22 dicembre del 1997, è uncentrale francese naturalizzato camerunense, attualmente in forza al Salisburgo. Cresce nelle giovanili del Sochaux, squadra con la quale fa il suo esordio tra i professionisti il 1 maggio del 2015, nella sconfitta per 3-2 contro il Niort. Nel corso dell’ultimo giorno della sessione di mercato di gennaio 2017 viene ceduto allo Stoccarda, e il 31 agosto, ultimo giorno della sessione estiva, passa in prestito al Salisburgo, gli austriaci lo riscattano l’estate successiva. Ha giocato in tutte le rappresentative della Francia, dall’Under 16 all’Under 20, per poi vestire la maglia del Camerun con la Nazionale maggiore. Onguéné ha vinto il campionato europeo U19 da protagonista, segnando anche una rete decisiva nella competizione, è stato poi selezionato per i mondiali di categoria dal CT Ludovic ...