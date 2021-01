"No alla censura", "La libertà secondo la sinistra". Libero bloccato su Twitter, Salvini e Meloni con noi (Di martedì 12 gennaio 2021) "Solidarietà a Libero contro ogni tipo di censura". Matteo Salvini guida la carica di chi protesta e si indigna per lo stop al profilo ufficiale di Libero su Twitter. Una decisione ancora incomprensibile: al momento, infatti, dai responsabili dei social media non è arrivata motivazione su quella formula, "attività sospette", che da lunedì sera campeggia sulla nostra pagina Twitter impedendo di fatto la comparsa dei "lanci" delle nostre notizie sui feed dei lettori. Due le ipotesi: errore tecnico, un banale anche se dannoso inconveniente, oppure quella molto più inquietante di un "ban" sia pure temporaneo, sul modello di quello clamoroso stabilito contro il presidente americano uscente Donald Trump. Se molti utenti stoltamente festeggiano, sbeffeggiando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) "Solidarietà acontro ogni tipo di". Matteoguida la carica di chi protesta e si indigna per lo stop al profilo ufficiale disu. Una decisione ancora incomprensibile: al momento, infatti, dai responsabili dei social media non è arrivata motivazione su quella formula, "attività sospette", che da lunedì sera campeggia sulla nostra paginaimpedendo di fatto la comparsa dei "lanci" delle nostre notizie sui feed dei lettori. Due le ipotesi: errore tecnico, un banale anche se dannoso inconveniente, oppure quella molto più inquietante di un "ban" sia pure temporaneo, sul modello di quello clamoroso stabilito contro il presidente americano uscente Donald Trump. Se molti utenti stoltamente festeggiano, sbeffeggiando ...

CandianiStefano : Che addirittura sia applicata la #censura sulla #stampa libera da parte di un soggetto terzo rispetto alla #Legge d… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Caos sanitario, attacchi alla… - VittorioSgarbi : #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democ… - leftiscooler : Il dibattito sulla (eventuale) censura sarà inutile fino a che non si assume che libertà di parola non è licenza di… - Dario43619855 : RT @Frab451: Non capire un cazzo La temporanea limitazione non è una censura (il profilo è comunque leggibile) Ma il vittimismo piace così… -

Quando la censura è in nome della libertà Ma ormai è un meccanismo infernale

Che i più grandi social al mondo abbiano bannato il presidente degli Stati Uniti la dice lunga sul problema della libertà di pensiero che abbiamo creato. Perchè lo abbiamo creato noi. Abbiamo dato noi ...

