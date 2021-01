Milan, Bierhoff: «I rossoneri hanno fame e grinta» (Di martedì 12 gennaio 2021) Oliver Bierhoff ha parlato della stagione del Milan Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione della squadra rossonera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 ««Si vede dalle facce, hanno grinta e nello stesso tempo si divertono. Ibrahimovic può esaltare con il suo carisma, dà la spinta a un gruppo meno sostenuto da grandi stelle ma che può costruire qualcosa di buono insieme. Questo Milan ha una fame che non provava da tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Oliverha parlato della stagione delOliver, ex attaccante del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione della squadra rossonera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ««Si vede dalle facce,e nello stesso tempo si divertono. Ibrahimovic può esaltare con il suo carisma, dà la spinta a un gruppo meno sostenuto da grandi stelle ma che può costruire qualcosa di buono insieme. Questoha unache non provava da tempo». Leggi su Calcionews24.com

