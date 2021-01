L’Inferno in scatola | 5 giochi da tavolo a tema dantesco

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il gioco Dante Alighieri: Comedia – Inferno (Fonte: Sir Chester Cobblepot)Probabilmente Dante Alighieri non lo avrebbe mai immaginato, ma a 700 anni dalla sua morte (datata 1321) esiste un filone didaispirati all’opera immortale del poeta fiorentino. È il caso di Dante Alighieri: Comedia – Inferno, che permette ai giocatori di accompagnare Dante e Virgilio tra le perdute genti, attraverso i cerchi del, in un gioco di carte semplice da spiegare e con un regolamento originale di draft a spirale. Collezionare incontri permette di guadagnare punti, ma attenzione a cadere in tentazione: prendere troppe copie uguali della stessa carta impedirà di fare punti. L’idea è del game designer Federico Latini, prodotta dalla casa editrice Sir Chester Cobblepot, italiana con sede a Ravenna, nonostante il nome british. La ...