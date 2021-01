Le mascherine sempre più smart | auricolari e sensori per l’aria

(Di martedì 12 gennaio 2021), microfoni, raggi uv. Le, diventate oggetto di uso quotidiano in tutto il mondo con la pandemia di coronavirus, sono al centro di uno sviluppo tecnologico senza precedenti. Al Ces 2021, Consumer electronic show, sono arrivate le ultime novità in fatto di. Maskfone è un dispositivo che integra direttamentee microfono. Una soluzione per fare chiamate, ascoltare musica senza mai togliere la protezione, dotata di un filtro Fpp2 removibile. La mascherina si collega allophone, è compatibile con i principali assistenti vocali, Alexa, Siri, Google Assistant ed ha una carica che dura circa 12 ore. Glisono fissati con un magnete quindi si possono togliere senza rischiare di perderli.AirPop Active+ è ...

Il Covid dilaga. I contagi aumentano in tutti i Comuni della riviera jonica. Necessita intervenire per frenare gli assembramenti davanti i bar, nelle piazze, nei supermercati. Ma anche nelle fiere mer ...