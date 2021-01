Inter, post-Handanovic in stand by: Musso e Gollini i preferiti (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Inter cerca un portiere per il post-Handanovic La partita contro la Roma ha messo in evidenza, ancora una volta nel corso di questa stagione, la poca reattività di Handanovic che hanno portato l’Inter ha subire gol spesso alla prima occasione per gli avversari. Al momento la ricerca di un suo sostituto è messa in stand-by causa l’aggravarsi della crisi economica del Coronavirus. “Questa situazione infatti non consente all’Inter di investire oggi 20 o 30 milioni per prenotare il suo portiere del futuro, se ne parlerà più avanti. Ma i nomi preferiti nella lista sono due: il principale è quello di Juan Musso, seguito da tempo già da quando era in Argentina col Racing e oggi certezza all’Udinese che non intende fare sconti. Da non ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) L’cerca un portiere per ilLa partita contro la Roma ha messo in evidenza, ancora una volta nel corso di questa stagione, la poca reattività diche hanno portato l’ha subire gol spesso alla prima occasione per gli avversari. Al momento la ricerca di un suo sostituto è messa in-by causa l’aggravarsi della crisi economica del Coronavirus. “Questa situazione infatti non consente all’di investire oggi 20 o 30 milioni per prenotare il suo portiere del futuro, se ne parlerà più avanti. Ma i nominella lista sono due: il principale è quello di Juan, seguito da tempo già da quando era in Argentina col Racing e oggi certezza all’Udinese che non intende fare sconti. Da non ...

