Il nuovo easter egg di Google Assistant è un simpatico tuffo in Dragon Ball

Su Google Assistant è disponibile un simpatico e singolare easter egg che mima Goku durante la sua trasformazione in Super Saiyan

Il nuovo easter egg di Google Assistant è un simpatico tuffo in Dragon Ball

Su Google Assistant è disponibile un simpatico e singolare easter egg che mima Goku durante la sua trasformazione in Super Saiyan

Su Google Assistant è disponibile un simpatico e singolare easter egg che mima Goku durante la sua trasformazione in Super Saiyan ...

