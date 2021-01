GF Vip | Andrea Zenga rivede la madre Roberta Termali

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Una mamma che gli avrebbe fatto anche da papà, visto che trae suo padre Walter non esisterebbe un rapporto Momenti teneri al GF Vip conche si commuove davanti a sua. Non si vedevano da ottobre e durante l’incontro, seppure separati da un vetro, sono rimasti tutto il tempo abbracciati. Amore puro tra mamma e figlio. Ma prima di farli incontrare, Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda ieri ha fatto vedere adla risposta di suo padre data sui social dopo che la scorsa puntata il ragazzo aveva parlato del rapporto inesistente con il padre. Leggi anche–> GF Vip,respinge le accuse e risponde sul rapporto col figlio “Più vado avanti nei giorni e più penso di avere piacere a raccontare ...