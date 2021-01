Fiorentina | Prandelli carica i suoi | “Con l’Inter a viso aperto” (Di martedì 12 gennaio 2021) Cesare Prandelli senza paura: la sua Fiorentina se la giocherà a viso aperto domani in Coppa Italia contro l’Inter. La ricetta del mister viola per battere l’Inter è solo una:… L'articolo Fiorentina Prandelli carica i suoi “Con l’Inter a viso aperto” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Cesaresenza paura: la suase la giocherà adomani in Coppa Italia contro. La ricetta del mister viola per battereè solo una:… L'articolo“Con” proviene da Meteoweek.com.

siciliafeed : Coppa Italia: Fiorentina; Prandelli, con Inter a viso aperto - ansa_lombardia : Coppa Italia: Fiorentina; Prandelli, con Inter a viso aperto - sportli26181512 : #Fiorentina, Prandelli: 'Con l'Inter giochiamo a viso aperto': Il tecnico: 'I nerazzurri non sono in crisi, sono un… - sportli26181512 : Prandelli: 'Inter, giocheremo a viso aperto. Solo Adriano come Vlahovic': Prandelli: 'Inter, giocheremo a viso aper… - CinqueNews : Fiorentina, Prandelli: «Teniamo alla Coppa Italia, a viso aperto contro l’Inter» -