Ferdinand: “Diallo mi ricorda Cristiano Ronaldo, può diventare uno dei più forti al mondo” (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha commentato l'acquisto di Amad Diallo, arrivato dall'Atalanta nei giorni scorsi: "Il club è convinto di aver acquistato una gemma preziosa, inoltre la storia di Diallo è molto simile a quella di Cristiano Ronaldo. Non voglio mettere pressione al ragazzo, ma anche CR7 quando arrivò in Inghilterra era conosciuto solo da tifosi portoghesi o addetti ai lavori. Se Amad decide di lavorare seriamente può diventare uno dei più forti al mondo, in certe giocate mi ricorda proprio Ronaldo" - dichiara l'ex centrale difensivo della nazionale inglese - .caption id="attachment 1063443" align="alignnone" width="1200" Ferdinand (getty images)/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) L'ex difensore del Manchester United Rioha commentato l'acquisto di Amad, arrivato dall'Atalanta nei giorni scorsi: "Il club è convinto di aver acquistato una gemma preziosa, inoltre la storia diè molto simile a quella di. Non voglio mettere pressione al ragazzo, ma anche CR7 quando arrivò in Inghilterra era conosciuto solo da tifosi portoghesi o addetti ai lavori. Se Amad decide di lavorare seriamente puòuno dei piùal, in certe giocate miproprio" - dichiara l'ex centrale difensivo della nazionale inglese - .caption id="attachment 1063443" align="alignnone" width="1200"(getty images)/caption ITA Sport ...

ItaSportPress : Ferdinand: 'Diallo mi ricorda Cristiano Ronaldo, può diventare uno dei più forti al mondo' - - TUTTOJUVE_COM : L'ex United Ferdinand su Diallo: 'Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma...' - junews24com : Rio Ferdinand sicuro: «Il Manchester United ha preso il nuovo Cristiano Ronaldo» - - Noovyis : (Rio Ferdinand: “Diallo come CR7? Perchè no? Nessuno lo conosceva quando lo prendemmo”) Playhitmusic - - sportface2016 : Rio #Ferdinand esalta il nuovo acquisto del Manchester United #Diallo: 'Mi ricorda #Ronaldo' -