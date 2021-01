Diletta Leotta e Can Yaman scoppia l’amore. Notti di passione in un hotel di Roma (Di martedì 12 gennaio 2021) Vento di passione a Roma tra Diletta Leotta e Can Yaman: i due sono stati visti amoreggiare in un hotel della Capitale GaLeotta fu una storia su Instagram. Sembra esser stato proprio un post sul celebre social network a tradire Diletta Leotta che, secondo quanto riportato da varie fonti, avrebbe iniziato una relazione con il bellissimo Can Yaman. La bionda conduttrice di Dazn, single ormai da tanto tempo dopo la fine della sua storia con Daniele Gravina, è sempre stata sulla bocca di tutti per quel che riguarda la sua vita privata. Varie le love story ed i flirt attribuiti alla showgirl, come ad esempio un’ipotetica relazione con Ibrahimovic questa estate. Ora però le cose sono diverse, visto che la notizia era ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Vento ditrae Can: i due sono stati visti amoreggiare in undella Capitale Gafu una storia su Instagram. Sembra esser stato proprio un post sul celebre social network a tradireche, secondo quanto riportato da varie fonti, avrebbe iniziato una relazione con il bellissimo Can. La bionda conduttrice di Dazn, single ormai da tanto tempo dopo la fine della sua storia con Daniele Gravina, è sempre stata sulla bocca di tutti per quel che riguarda la sua vita privata. Varie le love story ed i flirt attribuiti alla showgirl, come ad esempio un’ipotetica relazione con Ibrahimovic questa estate. Ora però le cose sono diverse, visto che la notizia era ...

