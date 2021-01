De Vecchis | Speranza deve intervenire | cimiteri romani allo stremo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Queste le parole di William De, senatore della Lega: “Ho presentato un’interrogazione al ministroperche’ chiarisca come intende superare le pesanti criticita’ sopratutto sanitarie, peraltro gia’ segnalate dalla Lega, che stanno vivendo idella capitale.” “Il metodo Raggi presenta l’ennesimo buco: la gestione delle salme e la loro collocazione sta raggiungendo livelli incommentabili. Dopo le lunghe file di carri funebri filmate nei giorni scorsi, al cimitero Flaminio sarebbero in arrivo dieci container refrigerati, che Ama avrebbe noleggiato per accogliere le bare, posto che nelle strutture esistenti non entrano piu’.” Continua il senatore De: “Il cimitero Laurentino, invece, e’ ormai privo di capienza ed il cimitero comunale monumentale, noto come Verano, rimane destinato ...