Crisi di governo ad un passo: oggi la sfida di Renzi a Conte (Di martedì 12 gennaio 2021) La Crisi di governo che da settimane sta tenendo con il fiato sospeso i palazzi della politica italiana sembra ormai inevitabile. L’occasione per il colpo di grazia dovrebbe essere proprio questa sera, dopo che il Consiglio del Ministri avrà votato il Recovery plan. Non è un mistero che il deus ex machina della Crisi sia Matteo Renzi, che nella giornata di ieri ha tuonato: “ Capisco che qualcuno vorrebbe farmi fare la figura dell’irresponsabile, ma si sbaglia di grosso. Quando arriverà il testo lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in Consiglio dei ministri, perché prima di tutto viene l’interesse del Paese, ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare”. Più che una minaccia, insomma. Renzi rifiuta il ministero degli Esteri A poco è servita la mediazione dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladiche da settimane sta tenendo con il fiato sospeso i palazzi della politica italiana sembra ormai inevitabile. L’occasione per il colpo di grazia dovrebbe essere proprio questa sera, dopo che il Consiglio del Ministri avrà votato il Recovery plan. Non è un mistero che il deus ex machina dellasia Matteo, che nella giornata di ieri ha tuonato: “ Capisco che qualcuno vorrebbe farmi fare la figura dell’irresponsabile, ma si sbaglia di grosso. Quando arriverà il testo lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in Consiglio dei ministri, perché prima di tutto viene l’interesse del Paese, ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare”. Più che una minaccia, insomma.rifiuta il ministero degli Esteri A poco è servita la mediazione dello ...

Roma, 12 gen (Adnkronos) - 'Da mesi diciamo che serve un salto di qualità, ora c'è la possibilità con il patto di legislatura di andare avanti, ...

A noi non interessano i giochi di Palazzo, siamo vaccinati contro le crisi di governo', afferma il titolare della Farnesina. Le speranze di Giuseppe Conte e del suo governo di andare avanti sono appes ...

