Belen Rodriguez, la foto non è sua. Followers in rivolta: «L’ha rubata a un’influencer russa, deve pagare» (Di martedì 12 gennaio 2021) Belen Rodriguez è accusata di aver ‘scippato’ la foto di un’influencer russa. Uno degli ultimi post su Instagram della showgirl argentina mostrano dei piedi con indosso delle scarpe. I fan, tuttavia, hanno subito notato che la foto apparteneva a Maya Zaboshta, un’influencer russa che aveva pubblicato lo stesso scatto molte settimane prima, lo scorso 11 aprile. La vicenda ha messo in moto gli animali da tastiera, che hanno suggerito alla persona ‘derubata’ di fare causa a Belen. La giovane russa ha ringraziato i Followers per il supporto. La foto incriminata ritrae le gambe di una ragazza che indossa un paio di scarpe con i tacchi, che sarebbero firmate The Attico. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 gennaio 2021)è accusata di aver ‘scippato’ ladi. Uno degli ultimi post su Instagram della showgirl argentina mostrano dei piedi con indosso delle scarpe. I fan, tuttavia, hanno subito notato che laapparteneva a Maya Zaboshta,che aveva pubblicato lo stesso scatto molte settimane prima, lo scorso 11 aprile. La vicenda ha messo in moto gli animali da tastiera, che hanno suggerito alla persona ‘de’ di fare causa a. La giovaneha ringraziato iper il supporto. Laincriminata ritrae le gambe di una ragazza che indossa un paio di scarpe con i tacchi, che sarebbero firmate The Attico. ...

CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Gaffe social per Belen Rodriguez, spaccia per sua la foto di una modella russa #BelenRodriguez - MediasetTgcom24 : Gaffe social per Belen Rodriguez, spaccia per sua la foto di una modella russa #BelenRodriguez… - Novella_2000 : Belen posta una foto di una modella russa senza taggarla, la ragazza si accorge del “furto” e sbotta - WoMoms : Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista a Chi, parlando del suo attuale rapporto con l’ex moglie Belén Rodri… - Labellapassante : RT @NullOthersider: Ma come fate a farvi ste foto bellissime? Sembrate tutte Belen Rodriguez in un calendario! Ammazza! -