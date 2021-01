Anticipazioni DayDreamer puntata del 21 gennaio 2021: colpo di scena! (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella puntata serale dell’acclamata soap opera DayDreamer del 21 gennaio 2021 ci sarà un vero e proprio colpo di scena dato che scopriremo che Yigit non è altri che il fratello di Polen. Anticipazioni DayDreamer puntata del 21 gennaio 2021: la rabbia di Can Huma equivoca un atteggiamento della madre di Sanem e dunque inizia a credere di avere qualche chance in più, ma in realtà la verità è ben altra. In ogni caso inizia a comportarsi in maniera del tutto differente, mostrandosi più collaborativa e gentile. Successivamente vedremo Ygit alla ricerca di un spazio per collocare la sua casa editrice. Ebbene il giovane ne troverà uno molto interessante proprio sotto gli uffici dell’agenzia di Can. Quando Sanem lo viene a ... Leggi su anticipazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Nellaserale dell’acclamata soap operadel 21ci sarà un vero e propriodi scena dato che scopriremo che Yigit non è altri che il fratello di Polen.del 21: la rabbia di Can Huma equivoca un atteggiamento della madre di Sanem e dunque inizia a credere di avere qualche chance in più, ma in realtà la verità è ben altra. In ogni caso inizia a comportarsi in maniera del tutto differente, mostrandosi più collaborativa e gentile. Successivamente vedremo Ygit alla ricerca di un spazio per collocare la sua casa editrice. Ebbene il giovane ne troverà uno molto interessante proprio sotto gli uffici dell’agenzia di Can. Quando Sanem lo viene a ...

