A ottant’anni se non muori t’ammazzano l’audiolibro di Ferdinando Camon (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Narratore audiolibri presenta “A ottant’anni se non muori t’ammazzano” di Ferdinando Camon, giornalista e scrittore veneto molto conosciuto e apprezzato, insignito del Premio Campiello alla Carriera nel 2016. L’autore racconta il suo punto di vista sulla pandemia che stiamo vivendo in 37 frammenti lucidi e taglienti; una serie di riflessioni che sono insieme un atto d’accusa e un emozionante diario intimo. La lettura del testo è affidata all’intenso Moro Silo. Ferdinando Camon è nato nel 1935 in un piccolo paese della campagna veneta. Il suo primo romanzo, “Il quinto stato” (Garzanti, 1970), uscito con una prefazione di Pier Paolo Pasolini, è stato subito tradotto in Francia per interessamento di Jean-Paul Sartre. Nel già citato “Il quinto stato” e nelle opere ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Narratore audiolibri presenta “Ase non” di, giornalista e scrittore veneto molto conosciuto e apprezzato, insignito del Premio Campiello alla Carriera nel 2016. L’autore racconta il suo punto di vista sulla pandemia che stiamo vivendo in 37 frammenti lucidi e taglienti; una serie di riflessioni che sono insieme un atto d’accusa e un emozionante diario intimo. La lettura del testo è affidata all’intenso Moro Silo.è nato nel 1935 in un piccolo paese della campagna veneta. Il suo primo romanzo, “Il quinto stato” (Garzanti, 1970), uscito con una prefazione di Pier Paolo Pasolini, è stato subito tradotto in Francia per interessamento di Jean-Paul Sartre. Nel già citato “Il quinto stato” e nelle opere ...

OltreleColonne : L’audiolibro dell’opera A ottant’anni se non muori t’ammazzano di Ferdinando Camon - PattiGiuliani : A ottant’anni se non muori t’ammazzano di Ferdinando Camon - firenzeindie : Il Narratore audiolibri presenta “A ottant’anni se non muori t’ammazzano” di Ferdinando Camon - indierocknapoli : Il Narratore audiolibri presenta “A ottant’anni se non muori t’ammazzano” di Ferdinando Camon - BlobAgency : Il Narratore audiolibri presenta “A ottant’anni se non muori t’ammazzano” di Ferdinando Camon Il Narratore audiolib… -