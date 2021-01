Uomini e Donne, le ultime notizie sulla scelta di Davide Donadei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ormai la scelta di Davide Donadei appare avvolta nel mistero, visto che è annunciata ormai da settimane ma puntualmente viene rimandata per volontà del tronista salentino, che sembra ancora molto indeciso tra le due corteggiatrici rimaste, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Le due ragazze giustamente scalpitano, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe sbloccarsi all’improvviso; anzi, potrebbe già essersi sbloccato lo scorso week-end quando non è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne. Il motivo potrebbe essere che si è registrata invece la scelta di Davide, che come sappiamo non avverrà in studio ma con una modalità completamente diversa da quella classica. Davide Donadei continua a rimandare la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ormai ladiappare avvolta nel mistero, visto che è annunciata ormai da settimane ma puntualmente viene rimandata per volontà del tronista salentino, che sembra ancora molto indeciso tra le due corteggiatrici rimaste, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Le due ragazze giustamente scalpitano, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe sbloccarsi all’improvviso; anzi, potrebbe già essersi sbloccato lo scorso week-end quando non è stata registrata la nuova puntata di. Il motivo potrebbe essere che si è registrata invece ladi, che come sappiamo non avverrà in studio ma con una modalità completamente diversa da quella classica.continua a rimandare la ...

lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - borraxcx : RT @xworriedd: la donna delle pulizie ultra cattolica: giuseppe comunque hai troppe donne ?? nude ?? in camera... ah questi uomini..... le d… - swimmerpg : Ricapitolando: non va bene se nella loro vita privata le donne abortiscono e due uomini vogliono amarsi. Però, all… -