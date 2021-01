Uomini e Donne, Ida e Riccardo: impetuoso confronto, Maria è in difficoltà (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Platano torna nello studio del programma, ma si accende una fortissima lite con il Guarnieri: e spuntano pesanti retroscena: la conduttrice tenta di intervenire, ma deve chiedere l'aiuto di Gianni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Platano torna nello studio del programma, ma si accende una fortissima lite con il Guarnieri: e spuntano pesanti retroscena: la conduttrice tenta di intervenire, ma deve chiedere l'aiuto di Gianni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - hosceltome : RT @watchyousleeeep: @___eisblume Odio quando danno hype agli uomini che 'io non ho mai picchiato/stuprato/trattato male sia fisicamente ch… - MondoTV241 : Flirt in corso tra Mario Balotelli ed una famosa un'ex corteggiatrice di Uomini e donne? (FOTO) #mariobalotelli… -