Traffico Roma del 11-01-2021 ore 09 | 00

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane tra Fianono e Ponzanono verso Firenzesulla carreggiata interna del raccordo anulare trasud e Ardeatina dall’altra parte della città chiusa via di Brava per viaggio tra via della Vignaccia e via del Pescaccio ed è chiusa per lo stesso motivo anche via degli Aldobrandeschi proprio per un incidente avvenuto in via Portuense all’altezza di via senorbi siamo in zona Ponte Galeria code per incidente su via Ardeatina sud della Capitale tra via della Falcognana e via di Fioranello in direzione...