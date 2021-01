Torna la zona rossa in Lombardia? Le parole di Attilio Fontana a Sky TG24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Torna la zona rossa in Lombardia? A parlare dell’ipotesi, ai microfoni di Sky TG24, il presidente della Regione Attilio Fontana: “La scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano, ma se non avverrà il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021)lain? A parlare dell’ipotesi, ai microfoni di Sky, il presidente della Regione: “La scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla. Mi auguro che questi numeri si invertano, ma se non avverrà il L'articolo NewNotizie.it.

vaticannews_it : #9gennaio I francescani potranno commemorare domani la Festa del Battesimo del Signore nel luogo dove Gesù è stato… - PugliaStream : Da oggi e per i prossimi cinque giorni la Puglia torna in zona gialla. Ma è in arrivo una nuova stretta - Claude88604684 : @warisonorround Siamo che qui è zona gialla e la virtuosa Lombardia tra poco torna zona rossa. #nordiciachiacchere - Pietro_Otto : RT @noitre32: 'Dov'è più facile finire in zona rossa'. Covid, una truffa di governo? Cosa non torna nel nuovo Dpcm - infoitinterno : L'Abruzzo torna zona gialla, Marsilio: 'Grazie agli abruzzesi, apriamo le scuole con un atto di coraggio e amore' -

Ultime Notizie dalla rete : Torna zona Covid Toscana, torna la zona gialla. Sono 379 i nuovi positivi in 24 ore / LIVE La Nazione L'Abruzzo in zona gialla da domani, Marsilio ringrazia i cittadini: "Sacrifici, disciplina e senso civico"

Il pensiero di Marsilio va anche agli studenti delle superiori, che domani torneranno a fare lezione in presenza, dopo mesi: 'L’Abruzzo - dice - è tra le poche Regioni che hanno avuto il coraggio e la ...

Nuovo Dpcm: limiti fino a marzo, il gioco spera nelle 'zone bianche'

Governo e Regioni a confronto sui contenuti del Dpcm in arrivo il 16 gennaio, nuove limitazioni e l'esordio delle 'zone bianche'. Il gioco ci spera e intanto scende in piazza.

Il pensiero di Marsilio va anche agli studenti delle superiori, che domani torneranno a fare lezione in presenza, dopo mesi: 'L’Abruzzo - dice - è tra le poche Regioni che hanno avuto il coraggio e la ...Governo e Regioni a confronto sui contenuti del Dpcm in arrivo il 16 gennaio, nuove limitazioni e l'esordio delle 'zone bianche'. Il gioco ci spera e intanto scende in piazza.